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Летающая рыба: чем удивил фестиваль воздушных змеев в Батуми
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Летающая рыба: чем удивил фестиваль воздушных змеев в Батуми
Sputnik Грузия
3 часа назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
На приморском бульваре в центре
Батуми
состоялся красочный Фестиваль воздушных змеев. Смотрите на видео Sputnik
Грузия
, как прошло это летнее развлекательное мероприятие.
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