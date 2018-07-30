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Летающая рыба: чем удивил фестиваль воздушных змеев в Батуми
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Летающая рыба: чем удивил фестиваль воздушных змеев в Батуми 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
На приморском бульваре в центре Батуми состоялся красочный Фестиваль воздушных змеев. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошло это летнее развлекательное мероприятие.
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