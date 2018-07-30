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Дело экс-президента Армении Кочаряна вынесут на международные площадки
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Дело экс-президента Армении Кочаряна вынесут на международные площадки 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Парламентская фракция Республиканской партии вынесет вопрос ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на международные площадки.
«Это не имеет никакой связи с демократией, верховенством закона и независимостью судебной системы. Уголовное дело сильно навредит внутриполитическому развитию Армении. Подобными безосновательными обвинениями в стране поощряются тенденции общественного раскола», — говорится в заявлении фракции, распространённом местными СМИ в понедельник.
Отмечается, что специальная следственная служба Армении, генеральная прокуратура, суды обязаны в надлежащем порядке гарантировать положения конституции и руководствоваться исключительно конституцией, требованиями законов Армении и международных соглашений. Фракция Республиканской партии заявит об этом вопросе через парламентские и дипломатические каналы на международных площадках.
По мнению фракции республиканцев, уголовное дело против Кочаряна может привести к нарушению основополагающих прав и свобод человека, снизить рейтинг Армении на международных площадках и в правовых инстанциях.
Роберт Кочарян — второй президент Армении (1998-2008 годы), который ранее, с 1994 года, дважды избирался президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Членом Республиканской партии никогда не был. 27 июля он был арестован по решению Ереванского городского суда. Ему предъявлены серьёзные обвинения по свержению конституционного строя Армении с применением насилия. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы.
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