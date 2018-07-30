Дело экс-президента Армении Кочаряна вынесут на международные площадки

«Это не имеет никакой связи с демократией, верховенством закона и независимостью судебной системы. Уголовное дело сильно навредит внутриполитическому развитию Армении. Подобными безосновательными обвинениями в стране поощряются тенденции общественного раскола», — говорится в заявлении фракции, распространённом местными СМИ в понедельник.

Отмечается, что специальная следственная служба Армении, генеральная прокуратура , суды обязаны в надлежащем порядке гарантировать положения конституции и руководствоваться исключительно конституцией, требованиями законов Армении и международных соглашений. Фракция Республиканской партии заявит об этом вопросе через парламентские и дипломатические каналы на международных площадках.

По мнению фракции республиканцев, уголовное дело против Кочаряна может привести к нарушению основополагающих прав и свобод человека, снизить рейтинг Армении на международных площадках и в правовых инстанциях.

Роберт Кочарян — второй президент Армении (1998-2008 годы), который ранее, с 1994 года, дважды избирался президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Членом Республиканской партии никогда не был. 27 июля он был арестован по решению Ереванского городского суда. Ему предъявлены серьёзные обвинения по свержению конституционного строя Армении с применением насилия. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы.