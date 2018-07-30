Ильхам Алиев обсудил развитие сотрудничества со спецпредставителем ЕС 

Баку, 30 июля /Синьхуа/ — Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, сообщает сегодня сайт главы государства.
Коснувшись связей Азербайджана и ЕС, глава государства с удовлетворением вспомнил недавний визит в Брюссель и встречу с президентом Совета ЕС Дональдом Туском, отметив, что плодотворные переговоры, проведенные в ходе визита, и парафирование документа «Приоритеты партнерства» между Азербайджаном и ЕС важны для дальнейшего развития сотрудничества.
Президент отметил, что в то же время парафирование этого документа еще раз продемонстрировало то, что Азербайджан придает большое значение связям с Европой. Отметив широкую повестку связей Азербайджана и ЕС, глава государства подчеркнул успешное развитие сотрудничества. Президент Алиев отметил, что Азербайджан также надежный партнер НАТО, и эта организация высоко оценивает участие Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане.
Тойво Клаар подчеркнул, что проинформирован о том, что встреча Алиева и Туска и мероприятия в Брюсселе прошли на очень хорошем уровне. Отметив расширяющиеся связи между ЕС и Азербайджаном, спецпредставитель сказал, что существуют хорошие возможности для дальнейшего развития сотрудничества. Он выразил надежду на подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС в ближайшее время. —0—