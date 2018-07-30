В Курск прибыл ковчег со святыми мощами преподобного Гавриила Угребадзе

Поклониться святыне можно в Свято-Троицком женском монастыре ( Курск , Горького 13/2) до 19 августа

Как сообщили в Курской епархии, впервые за всю историю Грузии настоятельница Самтаврийского женского монастыря города Мсхета игумения Кетеван отделила и подарила в Россию мощи Преп. Гавриила (Ургебадзе) подворью Свято-Успенского женского монастыря города Кемерово . Этот монастырь ещё строится, работами занимается Инокиня Мария. Недавно в одном из грузинских храмов ей подарили икону преподобного Гавриила (Ургебадзе) и кусочек от его рясы. Теперь в строительстве помогает сам святой. Ранее монахини посещали с благоухающим образом преподобного разные города. Теперь им подарили из Грузии большую святыню: большую частицу святых мощей. Верующие идут поклониться старцу, а заодно вносят посильные средства на возведение кемеровской обители.

Отец Гавриил притягивал всех христианской и жертвенной любовью. Часто его видели босиком, в рваной одежде, с медной диадемой на голове и дырявым кувшином в руках. Через него, словно в бинокль, он высматривал людей, которым требовалась духовная помощь, и бежал поделиться безграничной любовью и верой. Отец Гавриил намеренно юродствовал, унижал себя, скрывая от людей свою святость. Его поучения, дар прозорливости и исцеления от болезней ещё при жизни привлекали христиан и просвещали неверующих. Старец часто повторял: «В последние времена люди спасутся добротой, любовью и смирением». Он ушёл из жизни в 1995-ом. Похоронен в Грузии. Возле его могилы всегда многолюдно. Просящие надеются на его помощь и незримо чувствуют рядом присутствие дивного святого.