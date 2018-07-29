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В Афганистане грузинских военных подозревают в кражах
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В Афганистане грузинских военных подозревают в кражах 

РИА Новости 1 час назад
ТБИЛИСИ, 29 июл — РИА Новости. Министерство обороны Грузии осуждает факт кражи на авиационной базе Баграм в Афганистане, в которой подозреваются грузинские военнослужащие и заинтересовано в расследовании данного дела, говорится в заявлении на сайте ведомства.
На днях телекомпания «Рустави 2» сообщила, что четыре грузинских миротворца вместе с солдатами из других стран подозреваются в кражах из торгового объекта, расположенного на территории базы в Афганистане. В целом, нанесенный магазину ущерб составил 3,6 тысячи долларов.
"Грузинское оборонное ведомство заинтересовано в расследовании деталей случившегося, выявлении виновных и ориентировано на превенцию подобных фактов. Грузинская армия есть и будет достойной частью общества", — говорится в заявлении министерства.
Ведомство отмечает, что грузинская сторона тесно сотрудничает с американской по данному делу и что сразу после передачи материалов дела военная полиция ВС Грузии установит фактические обстоятельства и предоставит больше информации обществу.
"Действия отдельных военнослужащих нельзя отождествлять с миротворческим грузинским контингентом в целом, так как самоотверженность и авторитет грузинских военных заслуженно признаны и оценены международным сообществом", — добавили в Минобороны.
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