Кишат повсюду: мраморные клопы «объедают» грузинских фермеров

Мраморные клопы уничтожают фермерские хозяйства на юго-западе Грузии . Химические средства борьбы насекомым нипочем: вредители не только не гибнут, но и захватывают новые территории, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

селах Кобулети клопы повсюду: в садах, в огородах и даже в домах. Уже погубили огурцы, теперь взялись за фасоль и кукурузу. Все из-за жары: она испаряет вредные для насекомых химикаты.

«Нам в штабе выдали какую-то жидкость. Сказали: обработайте участок и поможет. Когда обработали, они куда-то попрятались, а на следующий день клопов стало намного больше. Словно их подбросили мне на участок», — говорит местный житель Сулхан Месхидзе.

Из-за клопов плоды начинают гнить, листья желтеют и становятся ломкими. Об урожае можно забыть. Людей они не кусают, но количество насекомых пугает.

«Вы не представляете, что творится ночью. Они кишат. Заползают и в дома, и на кухню. Мы детей боимся выпускать во двор. И сколько может это продолжаться?!», — отмечает местная жительница Лиана Дарбаидзе.

В районе создали штаб по борьбе с мраморными клопами. Даже задействовали «горячую линию». Но пока все впустую.

«Мы начинаем обрабатывать химикатами придорожные зоны и крупные массивы. Что касается частного сектора, то из-за сложного рельефа добраться до каждого участка невозможно», — заявил министр сельского хозяйства Аджарии Гига Арешидзе.

Местные жители говорят, что уже смирились с гибелью огурцов и кукурузы. Теперь главное — спасти цитрусы. А для этого клопов нужно победить до конца августа. Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году. На борьбу с паразитами из бюджета за это время выделено около шести миллионов долларов. Между тем, территория их распространения увеличивается с каждым годом.

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