В Грузии 11-летний мальчик упал со скалы в пропасть и выжил

На северо-востоке Грузии 11-летний мальчик упал с горной скалы высотой 30 метров в пропасть. ЧП произошло в крае Тушети, этом сообщила тбилисская телекомпания «Имеди».

Как сообщается, мальчик вместе с отцом направлялся на рыбалку. В какой-то момент он поскользнулся, рухнул в ущелье и получил много травм. Отец ребенка вызвал «скорую помощь».

Ребенка на вертолете пограничной полиции доставили в больницу города Телави , а оттуда в детскую клинику Тбилиси . Врачи сказали, что состояние подростка тяжелое, он находится в коме.

Напомним, ранее в горах Алматинской области Казахстана был найден мертвым семилетний мальчик. Ребенок в компании сверстников пошел на джайляу и потерялся.

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