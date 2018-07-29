В Грузии 11-летний мальчик упал со скалы в пропасть и выжил 

На северо-востоке Грузии 11-летний мальчик упал с горной скалы высотой 30 метров в пропасть. ЧП произошло в крае Тушети, этом сообщила тбилисская телекомпания «Имеди».
Как сообщается, мальчик вместе с отцом направлялся на рыбалку. В какой-то момент он поскользнулся, рухнул в ущелье и получил много травм. Отец ребенка вызвал «скорую помощь».
Ребенка на вертолете пограничной полиции доставили в больницу города Телави, а оттуда в детскую клинику Тбилиси. Врачи сказали, что состояние подростка тяжелое, он находится в коме.
Напомним, ранее в горах Алматинской области Казахстана был найден мертвым семилетний мальчик. Ребенок в компании сверстников пошел на джайляу и потерялся.
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