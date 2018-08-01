Выборы президента Грузии пройдут 28 октября

Очередные выборы президента Грузии состоятся 28 октября 2018 года. Об этом проинформировал действующий глава государства Георгий Маргвелашвили

"Принято решение о назначении даты проведения президентских выборов 28 октября. Это решение согласовано с премьер-министром Грузии", — сообщил он журналистам, добавив, что, соответствующее распоряжение будет сегодня направлено в ЦИК

Согласно Конституции страны, дату проведения выборов определяет глава государства по согласованию с премьер-министром. Она должна быть объявлена не позднее, чем за 60 дней до дня голосования. Предстоящие выборы будут последними, когда граждане Грузии смогут сами определить, кто займет кресло президента, с 2024 года этот вопрос будет находиться в ведении 150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти.

48-летний Маргвелашвили возглавляет Грузию с 2014 года. Он сменил на этом посту Михаила Саакашвили . По данным председателя парламента Давида Усупашвили, Маргвелашвили не будет выдвигать свою кандидатуру.

Правящая партия «Грузинская мечта» еще не назвала своего кандидата на пост президента страны. По некоторым данным, на высшую в стране должность от этой политической силы может выдвинуться женщина.