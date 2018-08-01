Выборы президента Грузии пройдут 28 октября 

Очередные выборы президента Грузии состоятся 28 октября 2018 года. Об этом проинформировал действующий глава государства Георгий Маргвелашвили.
"Принято решение о назначении даты проведения президентских выборов 28 октября. Это решение согласовано с премьер-министром Грузии", — сообщил он журналистам, добавив, что, соответствующее распоряжение будет сегодня направлено в ЦИК.
Согласно Конституции страны, дату проведения выборов определяет глава государства по согласованию с премьер-министром. Она должна быть объявлена не позднее, чем за 60 дней до дня голосования. Предстоящие выборы будут последними, когда граждане Грузии смогут сами определить, кто займет кресло президента, с 2024 года этот вопрос будет находиться в ведении 150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти.
48-летний Маргвелашвили возглавляет Грузию с 2014 года. Он сменил на этом посту Михаила Саакашвили. По данным председателя парламента Давида Усупашвили, Маргвелашвили не будет выдвигать свою кандидатуру.
Правящая партия «Грузинская мечта» еще не назвала своего кандидата на пост президента страны. По некоторым данным, на высшую в стране должность от этой политической силы может выдвинуться женщина.