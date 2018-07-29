Морской котик Миша сбежал из анапского дельфинария в Грузию

Дрессированный морской котик по имени Миша, который более двух года назад пропал из дельфинария российской Анапы , нашелся на черноморском побережье Грузии

Как сообщил глава департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии Арчил Гучманидзе, 28 июля котик находился в районе озера Палиастоми (расположено неподалеку от грузинского порта Поти ), потом его заметили в районе города Кобулети . Специалист не исключил, что через некоторое время Миша может переместиться к Батуми

Во избежание эксцессов Гучманидзе посоветовал не вступать в контакт с котиком, напомнив, что он больше двух лет жил в дикой природе, поэтому мог одичать.