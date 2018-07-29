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Морской котик Миша сбежал из анапского дельфинария в Грузию
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Морской котик Миша сбежал из анапского дельфинария в Грузию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Дрессированный морской котик по имени Миша, который более двух года назад пропал из дельфинария российской Анапы, нашелся на черноморском побережье Грузии.
Как сообщил глава департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии Арчил Гучманидзе, 28 июля котик находился в районе озера Палиастоми (расположено неподалеку от грузинского порта Поти), потом его заметили в районе города Кобулети. Специалист не исключил, что через некоторое время Миша может переместиться к Батуми.
Во избежание эксцессов Гучманидзе посоветовал не вступать в контакт с котиком, напомнив, что он больше двух лет жил в дикой природе, поэтому мог одичать.
Морской котик Миша родился в дельфинарии на Большом Утрише и жил там более года. Он пропал во время шторма, когда в вольере, где содержалось животное, оторвался фрагмент сети. Сотрудники дельфинария считали, что Миша погибнет, потому что он не умел сам добывать пищу. Но, как оказалось, морской котик выжил и освоился в Черном море. Как сообщает ТАСС, в разное время Мишу видели в районе Сочи, а потом — в районе Поти.
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