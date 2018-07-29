Гурам Баблишвили отказался от хинкали и хачапури ради новой роли

Звезда сериалов «Я — телохранитель» и «Дело Крапивиных», а также бывший муж телеведущей Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили в последнее время изрядно похудел. Мужчина рассказал нашим корреспондентам, что сейчас вынужден отказывать себе в любимых грузинских хинкали и хачапури из-за очередной роли, и поведал, чем замещает эти кавказские вкусности.

— Да, это правда, что я в последнее время немножко сдулся, высох, — подтверждает 37-летний Баблишвили. — Зато смотрите, какие у меня накачанные руки стали! Дело в том, что я сейчас готовлюсь к определенному проекту, но продюсеры пока попросили меня не раскрывать всех секретов и не говорить, о чем будет фильм. Я считаю, что каждый актер должен уметь подстраиваться и, если нужно похудеть или потолстеть для роли, он это должен делать без всяких капризов.

После расставания с телеведущей Анфисой Чеховой Гурам стал много времени проводить у себя на родине — в Грузии . Артист рассказал, на какие хитрости он идет для того, чтобы избегать застолий с родственниками и друзьями.

— У меня есть своя специальная программа тренировок, без них никак, — продолжает артист. — И конечно же я тщательно слежу за питанием. Все, кто хоть однажды был в Грузии, знают, что там не питаться плотно просто невозможно! Меня каждый день зовут на различные мероприятия, дни рождения. Так вот, если кому-то нужен совет, как не поправиться в Грузии, могу им поделиться: просто не отвечайте на телефонные звонки по вечерам! Лучше вообще выключайте телефон. Я вот в последнее время ложусь спать в 11 часов. Друзья на следующее утро разрывают телефон с вопросами: «Где ты был вчера?» А я отвечаю: «Слушайте, я так занят был!» Приходится идти на это, потому что иначе удержаться от переедания просто невозможно!

Гурам также рассказал нам, что сейчас входит в его рацион:

— Я обязательно каждый день ем много мяса, фруктов и овощей, очень люблю творог, алычу, грецкий орех, которого в Грузии полно, помидоры. Причем практически все продукты, которые я употребляю — домашние. Мама с отцом сейчас находятся в деревне, на моей родине — в Кахетии. Вот они мне и поставляют продукты оттуда, а иногда я и сам приезжаю к ним. А еще я конечно же пью очень много воды и полностью исключил алкоголь. А грузин, который не пьет — это редкость! Мне друзья часто говорят: «Гурам, ты, наверное, больной! Утром кашки ешь, хинкали не хочешь!» А я им говорю: «Ребят, ну поймите, у меня работа такая!»