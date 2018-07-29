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В Грузии рассказали о торговле российскими визами в Тбилиси
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В Грузии рассказали о торговле российскими визами в Тбилиси 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Посредники у секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси берут у граждан от 350 до 550 долларов за обеспечение получения российских виз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».
Телекомпания посвятила специальное расследование этой теме, заштриховав лица посредников, которые были записаны скрытно.
Российские визы выдаются в здании, где размещалось посольство России до разрыва дипломатических отношений. В Тбилиси работают около 10 российских дипломатов. За визами выстраиваются огромные очереди, люди проводят в ожидании у здания дни и ночи.
Что касается посредников, то они говорят, что за 350 долларов обеспечат вход в секцию вне очереди, а за 550 — получение визы.
Посредники представляются представителями фирм, которые имеют контакты с секцией. Российские дипломаты не прокомментировали данные «Рустави-2».
Между двумя странами после войны 2008 года нет дипломатических отношений, роль посредника выполняет Берн.
Чтобы попасть в Грузию, гражданам России виза не нужна.
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