В Грузии рассказали о торговле российскими визами в Тбилиси

Посредники у секции российских интересов при посольстве Швейцарии Тбилиси берут у граждан от 350 до 550 долларов за обеспечение получения российских виз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

Телекомпания посвятила специальное расследование этой теме, заштриховав лица посредников, которые были записаны скрытно.

Российские визы выдаются в здании, где размещалось посольство России до разрыва дипломатических отношений. В Тбилиси работают около 10 российских дипломатов. За визами выстраиваются огромные очереди, люди проводят в ожидании у здания дни и ночи.

Что касается посредников, то они говорят, что за 350 долларов обеспечат вход в секцию вне очереди, а за 550 — получение визы.

Посредники представляются представителями фирм, которые имеют контакты с секцией. Российские дипломаты не прокомментировали данные «Рустави-2».

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