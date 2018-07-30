По факту мошенничества с российскими визами в Грузии возбуждено дело

МВД Грузии начало расследование о торговле российскими визами в Тбилиси , возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

Речь о вымогательстве посредниками денег за получение российских виз в секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

Депутат парламента Грузии от «Альянса патриотов» Георгий Ломия заявил телекомпании, что этот вопрос, как и проблема тех граждан Грузии, которые мучаются в очередях у секции, будет поставлена им перед коллегами.

Наказание по этой статье — от семи до 10 лет лишения свободы.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, посредники у секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси берут у граждан от 350 до 550 долларов за обеспечение получения российских виз.

Телекомпания «Рустави-2» посвятила специальное расследование этой теме, заштриховав лица посредников, которые были записаны скрытно.

Российские визы выдаются в здании, где размещалось посольство России до разрыва дипломатических отношений. В Тбилиси работают около 10 российских дипломатов. За визами выстраиваются огромные очереди, люди проводят в ожидании у здания дни и ночи.

Что касается посредников, то они говорят, что за 350 долларов обеспечат вход в секцию вне очереди, а за 550 — получение визы.

Посредники представляются представителями фирм, которые имеют контакты с секцией. Российские дипломаты не прокомментировали данные «Рустави-2».

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Чтобы попасть в Грузию, гражданам России виза не нужна.