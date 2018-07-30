Ещё
По факту мошенничества с российскими визами в Грузии возбуждено дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По факту мошенничества с российскими визами в Грузии возбуждено дело 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МВД Грузии начало расследование о торговле российскими визами в Тбилиси, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».
Речь о вымогательстве посредниками денег за получение российских виз в секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
Депутат парламента Грузии от «Альянса патриотов» Георгий Ломия заявил телекомпании, что этот вопрос, как и проблема тех граждан Грузии, которые мучаются в очередях у секции, будет поставлена им перед коллегами.
Наказание по этой статье — от семи до 10 лет лишения свободы.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, посредники у секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси берут у граждан от 350 до 550 долларов за обеспечение получения российских виз.
Телекомпания «Рустави-2» посвятила специальное расследование этой теме, заштриховав лица посредников, которые были записаны скрытно.
Российские визы выдаются в здании, где размещалось посольство России до разрыва дипломатических отношений. В Тбилиси работают около 10 российских дипломатов. За визами выстраиваются огромные очереди, люди проводят в ожидании у здания дни и ночи.
Что касается посредников, то они говорят, что за 350 долларов обеспечат вход в секцию вне очереди, а за 550 — получение визы.
Посредники представляются представителями фирм, которые имеют контакты с секцией. Российские дипломаты не прокомментировали данные «Рустави-2».
Между двумя странами после войны 2008 года нет дипломатических отношений, роль посредника выполняет Берн.
Чтобы попасть в Грузию, гражданам России виза не нужна.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Грузия отменила любые наказания за потребление марихуаны Новый премьер Грузии начал масштабную чистку кадров В ЕАЭС назвали сроки создания структуры по расследованию авиакатастроф
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жестокая расправа над туристами попала на видео89
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы90
Россия простила долги другим странам185
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста548
Венедиктов объявил о неожиданном решении60
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение