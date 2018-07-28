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Патриарха Грузии захотели отправить в отставку
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Патриарха Грузии захотели отправить в отставку 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Влиятельные гражданские лица Грузии попытались убедить католикоса-патриарха Грузии Илию II уйти в отставку «из-за усталости и по состоянию здоровья», сообщил член Священного Синода Грузинской православной церкви, митрополит Потийской и Хобской епархии ГПЦ отец Григол.
«Но, слава Богу, Илия II отказался выполнить просьбу этих лиц», — приводит слова отца Григола ТАСС со ссылкой на «Рустави-2».
По его словам, Илия II «будет занимать этот пост», пока «в состоянии управлять ГПЦ».
Отметим, что Илия II, которому исполнилось 85 лет, поддерживает нормализацию отношений с Россией.
В 2017 году в Берлине патриарху провели операцию в связи с воспалением желчного пузыря.
Его лечение в Германии сопровождалось скандалами, связанными с возможностью фальсификации завещания патриарха и так называемым делом о цианиде.
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