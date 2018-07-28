Патриарха Грузии захотели отправить в отставку

Влиятельные гражданские лица Грузии попытались убедить католикоса-патриарха Грузии Илию II уйти в отставку «из-за усталости и по состоянию здоровья», сообщил член Священного Синода Грузинской православной церкви , митрополит Потийской и Хобской епархии ГПЦ отец Григол.

«Но, слава Богу, Илия II отказался выполнить просьбу этих лиц», — приводит слова отца Григола ТАСС со ссылкой на «Рустави-2».

По его словам, Илия II «будет занимать этот пост», пока «в состоянии управлять ГПЦ».

Отметим, что Илия II, которому исполнилось 85 лет, поддерживает нормализацию отношений с Россией

В 2017 году в Берлине патриарху провели операцию в связи с воспалением желчного пузыря.