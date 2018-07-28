Арест Хачатурова заставил задуматься о будущем ЕАЭС и судьбе ОДКБ

В Армении арестованы Хачатуров и Кочарян

Дело в том, что Хачатурова месте с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном новые армянские власти обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. В результате, Хачатуров и Кочарян были арестованы, а Ереван отправил запрос к ОДКБ с просьбой заменить генерального секретаря данной организации, но такой порядок действий противоречат уставу этой организации.

Это и отметил Лавров в своей беседе с Мнацаканяном, заметив, что согласно уставу ОДКБ Армения имеет право возглавлять данную структуру до 2020 года, но по правилам она должна сама отозвать своего гражданина с поста ее генерального секретаря.

Впрочем, эти обстоятельства являются юридическими тонкостями и не представляют собой существенной проблемы — очевидно, что Ереван скоро выполнит все эти требования и заменит генерала Хачатурова на посту главы ОДКБ.

Есть сомнения по арестам Кочаряна и Хачатурова

Другой вопрос, все эти события в Армении, которые начались с прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна, вызывают очень серьезные опасения по той причине, что Ереван является ближайшим союзником Москвы по Евразийскому союзу и ОДКБ.

Отметим, что новое руководство в Ереване не поставило под сомнения ни один из пунктов ранее заключенных с Москвой соглашений и договоров, но все-таки Пашинян пришел к власти под популистскими лозунгами, поэтому нет гарантий, что его в будущем не толкнет в ту или иную сторону. При этом, у армянского лидера в этом вопросе есть противовес в лице пророссийских настроений в Армении.

«Конечно, все то, что происходит в Армении — это внутреннее дело армянского народа, но это не отменяет и того обстоятельства, что события, которые сейчас происходят в Ереване, вызывают определенную тревогу», — заключает Шаповалов.

Как считает эксперт, ситуация, связанная с арестом Кочаряна и генерала Хачатурова очень сильно походит на сведение счетов с политическими противниками. Об этом свидетельствует и тот факт, что в качестве преступлений в данных ситуациях обвиняемым инкриминируются прецеденты, которые произошли в Армении десять лет назад и которые можно трактовать двояко.

Эта ситуация может отразиться на безопасности на Кавказе

«Обвинения бывшего президента и бывшего начальника генерального штаба Армении, которым с 2008 по 2016 год был генерал Хачатуров, это очень и очень серьезно. Очевидно, что все это должно быть подкреплено реальной доказательной базой, а если этого не будет, то все это может получить крайне негативное продолжение», — констатирует Шаповалов.

Безусловно, в мировой практике существовали ситуации, когда бывшие государственные деятели подвергались со стороны новых властей уголовному преследованию, но если брать пространство бывшего СССР, то такое здесь происходит впервые.

«Поэтому неудивительно, что данная ситуация вызывает очень серьезные сомнения и вопросы, поскольку на сегодня все это имеет форму политического преследования. И все это очень тревожно для России, поскольку Армения является нашим союзником, ведь данная страна входит как в наш военный союз — ОДКБ, так и в экономический — ЕАЭС», — резюмирует Шаповалов.

Это может вызвать целый ряд негативных последствий — достаточно сказать, что у Армении существует известный конфликт с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, поэтому нестабильность в Ереване угрожает региональной безопасности.

Россия рассчитывает на стабилизацию ситуации в Армении

«Это логично, поскольку все эксперты давно отмечали зависимость, когда любая политическая нестабильность в Азербайджане или Армении угрожает самыми негативными последствиями для безопасности в Закавказье», — заключает Шаповалов.

Очевидно, что это горячая точка данного региона, поскольку любая нестабильность в Баку и Ереване может привести к росту напряженности на линии разграничения в Нагорном Карабахе. Кроме того, необходимо обратить внимание и на то, что приход к власти нынешней команды во главе с Пашиняном сопровождался очень серьезной политической турбулентностью, которую нельзя игнорировать.

«Также нельзя забывать и про то, что в Армении есть не только соратники, но и противники действующей власти, поэтому такие действия официального Еревана не способствуют стабильности и консолидации армянского общества», — констатирует Шаповалов.

В силу этого, последствия таких шагов будут чувствительны для самой Армении, которая давно находится в очень сложной ситуации из-за того, что конфликт в Нагорном Карабахе в современном своем виде не может быть разрешен. Это, кстати говоря, и дает почву для спекуляций, которые могут затронуть работу Еревана в рамках Евразийского союза и ОДКБ.

«Естественно, все это не может понравиться России, поскольку наша страна чрезвычайно тепло относится к братском армянскому народу, и мы рассчитывает на то, что данные события не приведут к дестабилизации в Армении», — резюмирует Шаповалов.

В любом случае, ситуация в Армении является очень сложной, и она может иметь свое продолжение.