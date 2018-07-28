Ирина Отиева: кем по национальности является популярная певица

Ирина Отиева была очень популярна в Советском Союзе, а после и в России в 80-90-х годах. Многим ее творчество полюбилось, благодаря мелодраме «Вам и не снилось», где Ирина исполнила песню «Я уплываю, и время несет меня с края на край». Однако Отиева является больше не эстрадной, а все-таки джазовой певицей. Некоторые уверены в том, что своим голосом она обязана корням.

Отиева или Отиян?

Ирина Адольфовна Отиева является уроженкой Грузинской ССР. Родилась она в 1958 году в столице республики Тбилиси . Именно там Ирина провела свои детство и юность. Оттуда в 70-х годах она уехала покорять Москву , где поступила в Гнесинское училище. Родители Ирины были армянами по национальности. Если переложить фамилию артистки на армянский лад, то получится «Отиян». «Отиева» же — это уже русифицированный вариант, авторство которого принадлежит самой певице. Тот факт, что Отияны проживали в Грузии , на самом деле не является чем-то из ряда вон выходящим. Представители этой национальности селились на территории данной страны, и в самом Тбилиси в частности, еще в древности. Именно поэтому многие местные армянские роды насчитывают сотни лет. Не стал исключением и род Ирины Отиевой.

Древний род Аматуни

Певица является одним из потомков армянского княжеского рода Аматуни, сведения о котором датируются еще IV веком. Основатели этого рода проживали на территории между соленым озерами Ван (современная Турция ) и Урмия (современный Иран ). Один из представителей Аматуни Вахан был известным полководцем и тысяченачальником у царя Великой Армении Трдата III. Примечательно, что именно при этом правителе, а точнее в 301 году, христианство стало государственной религией. Упоминаются члены династии Аматуни и в качестве вассалов других именитых родов Арцруни и Мхаргрдзели. Согласно грамоте грузинского царя Ираклия II от 1784 года, княжеское происхождение фамилии Аматуни было подтверждено родством с предком, имевшим данный титул. В XIX веке Аматуни были вписаны в родословную книгу Тифлисской губернии.

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