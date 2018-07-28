Радик Батыршин: Сохранение единого информационного пространства СНГ обречено на успех

— Радик Ирикович, могли бы вы сформулировать, какова основная задача вашего канала, в чем заключается его преимущество и изменилась ли его аудитория за последние годы?

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Радик Батыршин: Наша задача — сохранить единое информационное пространство СНГ. И эта цель обречена на успех. Почему? Потому что любой союз развивается тогда, когда он выгоден всем участникам. Сотрудничество в информационном поле выгодно всем. Не случайно наше эфирное вещание в национальных мультиплексах совпадает с контурами Евразийского экономического союза : это Армения Россия . А в Кыргызстане, кстати, в национальный мультиплекс входит сразу два наших канала — «МИР» и Первый, евразийский, информационный «МИР 24». За 10 лет «доля смотрения» телеканала «МИР» в России увеличилась в 14 раз, а в Казахстане, например, в 29 раз.

Сегодня позывные нашего радио звучат в сотне городов Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. В планах запустить вещание в остальных странах СНГ и Грузии . Кстати, в Грузии, которая не входит в СНГ, нам удалось сохранить национальный филиал. И наши корреспонденты оперативно и объективно освещают события в этой стране.

И вообще, наше главное конкурентное преимущество заключается в том, что мы не ограничиваем кругозор наших телезрителей границами одного государства. Мы не навязываем зрителю свою точку зрения, мы предоставляем ему факты, а выводы он делает сам.

— Помимо информации из всех стран СНГ и Грузии, что еще предложите зрителю в новом сезоне?

Радик Батыршин: Главный слоган телеканала «МИР» — «вместе интересно». Поэтому свое программное вещание мы формируем таким образом, чтобы это было интересно всем зрителям, вне зависимости от того, в какой стране они проживают. Мы запускаем новый сезон всеми полюбившегося проекта «С миру по нитке». И это не просто тревел-шоу, а наглядная инструкция того, как, потратив минимум денег, получить максимум впечатлений. Вот, вы знаете, как всего за 600 долларов объехать весь Азербайджан , Армению, Грузию, и при этом ни в чем себе не отказывая? А наши ведущие расскажут и покажут, как это сделать. Мы не случайно выбрали Закавказье, сейчас это, пожалуй, самое интересное и популярное направление для туризма.

Кстати, об удивительных фактах еще одна наша премьера — «Такие разные». Это про нас и наших соседей. Ведь мало кто мог предположить, что родина духов — это вовсе не Франция , а Таджикистан , что ложку изобрели казахи, что первое пиво сварили в Осетии, а, например белорусы — одни из лучших мореходов на планете. Мы, в принципе, очень любим в игровой форме просвещать зрителя. Наша викторина «Игра в кино» — это настоящая находка для киноманов. Просто смотришь фильмы и зарабатываешь на этом. Смог вспомнить, на машине с каким номером Лелик увез «Семена Семеныча» в Дубровку — заработал тысячу. Смог назвать основную профессию Юрия Деточкина — еще три тысячи. К слову, о деньгах. Мы помогаем не только зарабатывать, но и тратить. Тратить с умом. В новом сезоне проекта «Еще дешевле» мы расскажем, как построить дом, сделать ремонт, отпраздновать свадьбу и при этом сэкономить. В общем, это только часть программ, которые выйдут в эфир в новом сезоне. Будьте с нами, ведь вместе интересно.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ