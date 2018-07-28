Международный конкурс «Воин содружества — 2018» стартовал в Армении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. / ТАСС /. Юбилейный международный конкурс военнослужащих, проходящих службу по контракту «Воин содружества» с участием команд из шести стран, стартовал в городе Дилижан Армении . В этом году впервые свои страны представляют и девушки, сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев

"С приветственным словом к участникам конкурса обратились министр обороны Армении Давид Тоноян, временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил России Сергей Полетучий, представители духовенства, ветеранских и общественных организаций", — сказал Астафьев.

Казахстана, Ирана, В нынешнем году участие в конкурсе «Воин содружества» принимают команды из Армении, Белоруссии Греции и России. Каждая команда представлена четырьмя контрактниками, в том числе впервые одной девушкой.

Программа состязаний рассчитана на пять дней и включает в себя военно-спортивные игры «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и противостояние талантов «Кавалер» (для девушек — «Сударыня»).

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны стран СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством РФ и министерствами обороны государств Содружества.