В Абхазии построили водозабор в рамках инвестпрограммы РФ

СУХУМ, 27 июля. / ТАСС /. Водозаборное сооружение за 10 млн рублей, построенное в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия , запустили в селе Дранда, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Ранее в селе отсутствовала централизованная подача питьевой воды. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил разводящие водопроводные сети в селе Дранда, построенные в рамках инвестиционной программы. Также глава государства осмотрел водозаборное сооружение.

"Данный объект переходящий, работа была начата в 2017 году. Сегодня мы можем говорить о том, что он завершен. Цена контракта — 10 млн рублей, нами уложено 13 км труб, проектная возможность подключения — 320 домовладений", — цитирует пресс-служба слова генерального директора группы компаний «Апсныргылара», которая занималась восстановлением водозабора, Темура Ткебучавы.

По его словам, была восстановлена скважина глубиной 175 м. Он также сообщил, что «вода по качеству соответствует всем необходимым нормам».

Инвестпрограмма на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд рублей.