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Русецкий: народы не виноваты в отношениях России и Грузии
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Русецкий: народы не виноваты в отношениях России и Грузии 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Александр Русецкий рассказал, как фильм, снятый грузинскими и российскими детьми, может повлиять на отношения России и Грузии. Смотрите на видео кадры интервью в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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