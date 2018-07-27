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Адвокат: генсек ОДКБ Хачатуров не понимает, в чем его обвиняют
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Адвокат: генсек ОДКБ Хачатуров не понимает, в чем его обвиняют 

ТАСС 3 часа назад
ЕРЕВАН, 27 июля. /ТАСС/. Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову не объяснили, в чем его обвиняют, заявил в пятницу журналистам адвокат Хачатурова Мигран Погосян.
"Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 18:00, чтобы мы успели ознакомиться с обвинением и собрать данные для защиты. Хачатурову до сих пор не объяснили в чем его обвиняют", — заявил адвокат. До начала судебного заседания Юрий Хачатуров в беседе с журналистами заявил, что не признает выдвинутых против него обвинений, связанных с событиями 1 марта 2008 года.
По этому делу также проходят второй президент Армении Роберт Кочарян, бывший секретарь Совета национальной безопасности Армен Геворгян и объявленный в розыск бывший министр обороны Микаел Арутюнян.
Ранее в четверг Кочаряну и Хачатурову были предъявлены обвинения в свержении конституционного порядка. Специальная следственная служба Армении обратилась в суд с просьбой поместить их под арест в качестве меры пресечения.
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