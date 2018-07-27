Суд в Ереване отпустил под залог генсека ОДКБ

ЕРЕВАН , 27 июл — РИА Новости . Суд в Ереване освободил в пятницу под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова , проходящего по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщил журналистам его адвокат Мигран Погосян.

"Суд избрал в отношении Хачатурова альтернативную меру пресечения и признал приемлемым залог. Сумма залога приемлемая", — сказал защитник.

Он добавил, что до выплаты залога Хачатуров формально остается под стражей.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

Ранее Специальная следственная служба предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В суд было направлено ходатайство о его аресте. Сам генсек ОДКБ не признал свою вину. Его адвокат заявлял, что Хачатурову не разъяснили характер и основания предъявленного ему обвинения в свержении конституционного строя.

Бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна также привлекли в качестве обвиняемого и объявилив розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «свержение конституционного строя». Руководитель Специальной следственной службы сообщил, что экс-министр находится за пределами страны. Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении, в четверг был допрошен в качестве свидетеля.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном , который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну , тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.