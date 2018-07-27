В Грузии поспели арбузы. Но так ли безопасна ягода?

Грузии уже поспели арбузы. Однако специалисты предупреждают, что бахчевые зачастую опасны для здоровья, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Бахча раскинулась на десятках гектаров плодородной земли, вдали от автомобильных магистралей. Даже до ближайшего села 20 километров по бездорожью. Почва песчаная, как раз такую арбузы и любят. Местные жители говорят, что это просто идеальные условия, поэтому и химия для роста не нужна.

Собирают арбузы по утрам и под вечер. Днем работать невозможно: температура выше сорока. Кахетинцы шутят, что им лаборатория для определения качества арбузов не нужна. Это они выясняют сами, на месте.

Выводы кахетинских фермеров подтверждают и в Тбилиси . Это тот случай, когда место производства и есть знак качества.

«Допустимая норма концентрации нитратов в арбузах составляет 60 миллиграммов на один килограмм. Эта партия во время нашей проверки вообще показала минимум. Соответственно, у плода вид здоровый. Кахетинские арбузы редко дают негативные результаты. Правда, некоторые пытаются выдать свой товар за кахетинский. И потребителям это сложно определить», — говорит руководитель санэпидемиологической лаборатории Ия Джалагания.

Как узнать, спелый ли арбуз, в Грузии знает каждый. Вот содержание химии придется проверять специальным прибором. Правда, покупатели с собой таких не носят, а продавцы часто лукавят. Выкладывают товар на прилавок, даже если знают, что нитраты зашкаливают.

«Ситуация с нитратами с каждым годом становится все опаснее. Контроль должно взять на себя государство. Для реализатора главное — вес. Поэтому им выгодно продавать огромные арбузы, а это отрава», — говорит токсиколог Хатуна Ахалая.

Проверка показала: наткнуться на вредную продукцию можно и в супермаркетах. Обезопасить покупателей смогут только строгие проверки товара перед продажей и на развалах, и в магазинах. Сейчас обойти эти правила ничего не стоит.

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