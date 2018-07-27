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Москва приветствует контакты между Баку и Ереваном по Карабаху
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Москва приветствует контакты между Баку и Ереваном по Карабаху 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 27 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу, что Россия приветствует контакты между Баку и Ереваном по Карабаху.
В Баку в пятницу прошли политические консультации между официальными представителями МИД Азербайджана и России.
"Хочу поблагодарить азербайджанских коллег за приглашение, у нас традиционное сотрудничество. Мы провели обмен мнениями по различным вопросам, это отличная возможность инвентаризации той работы, которую мы ведём. Договорились проводить обмен мнениями интенсивно, определили контуры международного сотрудничества на международных площадках", — заявила Захарова на брифинге в Баку.
По её словам, «Россия как страна посредник зарекомендовала себя эффективно и конструктивно в вопросе урегулирования карабахского конфликта».
"Россия прекрасно отдаёт себе отчёт и прекрасно понимает тему. Встречи по урегулированию конфликта проходят на различном уровне. Мы приветствуем любые встречи между Баку и Ереваном, о которых договариваются обе стороны и которые проходят конструктивно", — заявила она.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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