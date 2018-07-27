Москва приветствует контакты между Баку и Ереваном по Карабаху

В Баку в пятницу прошли политические консультации между официальными представителями МИД Азербайджана и России.

"Хочу поблагодарить азербайджанских коллег за приглашение, у нас традиционное сотрудничество. Мы провели обмен мнениями по различным вопросам, это отличная возможность инвентаризации той работы, которую мы ведём. Договорились проводить обмен мнениями интенсивно, определили контуры международного сотрудничества на международных площадках", — заявила Захарова на брифинге в Баку.

По её словам, «Россия как страна посредник зарекомендовала себя эффективно и конструктивно в вопросе урегулирования карабахского конфликта».

"Россия прекрасно отдаёт себе отчёт и прекрасно понимает тему. Встречи по урегулированию конфликта проходят на различном уровне. Мы приветствуем любые встречи между Баку и Ереваном, о которых договариваются обе стороны и которые проходят конструктивно", — заявила она.