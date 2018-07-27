Юные ставропольские танцоры привезли гран-при из Грузии

Юные танцоры из Ставрополя завоевали гран-при на международном конкурсе в Грузии , сообщили STAV.AIF.RU в МАУК «СДКиС».

Мальчики и девочки из ансамбля кавказского танца «Кавкасиони» вернулись с победой с фестиваля «Оранжевый Кобулети — 2018». Они выступили с номером «Мтиулури» и показали высокий уровень мастерства и сценичности. Жюри из российских, грузинских и армянских хореографов оценивало технику движений, композицию номера, костюмы и артистизм исполнителей.

Коллектив «Кавкасиони» завоёвывает высшую награду на международном фестивале во второй раз. Выступление ребят так понравилось членам жюри, что Союз хореографов Грузии присвоил руководителю ансамбля Вахтангу Джорбенадзе звание Заслуженного педагога-хореографа.