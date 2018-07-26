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Противостояние в Сванетии: сельчане не пустили спецназ на незаконные лесопилки
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Противостояние в Сванетии: сельчане не пустили спецназ на незаконные лесопилки 

Мир24 43 минуты назад
Сотрудников следственного управления Минфина Грузии, которые приехали проверить факты о незаконной вырубке леса в Сванетии, местное население встретило камнями и дубинками, сообщает «МИР 24».
Для того, чтобы разрядить ситуацию, на место был стянут спецназ. Однако это еще более осложнило обстановку. Жители сел перекрыли единственную автомобильную дорогу и не пропустили инспекторов в те места, где расположены незаконные лесопилки.
«Пусть выведут спецназ. Мы же не преступники. Только наводнение пережили, а теперь еще они», — сказала местная жительница Нана Гуледиани.
Напомним, что наводнение в Грузии в начале июля разрушило десятки домов, размыло дороги и уничтожило в регионе мосты.
Причиной этого специалисты считают именно незаконную вырубку древесины. Лесные массивы превратились в голые скалы, а после дождей там произошло обрушение породы и сход селя.
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