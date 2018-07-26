Противостояние в Сванетии: сельчане не пустили спецназ на незаконные лесопилки

Сотрудников следственного управления Минфина Грузии , которые приехали проверить факты о незаконной вырубке леса в Сванетии, местное население встретило камнями и дубинками, сообщает «МИР 24».

Для того, чтобы разрядить ситуацию, на место был стянут спецназ. Однако это еще более осложнило обстановку. Жители сел перекрыли единственную автомобильную дорогу и не пропустили инспекторов в те места, где расположены незаконные лесопилки.

«Пусть выведут спецназ. Мы же не преступники. Только наводнение пережили, а теперь еще они», — сказала местная жительница Нана Гуледиани.

Напомним, что наводнение в Грузии в начале июля разрушило десятки домов, размыло дороги и уничтожило в регионе мосты.

Причиной этого специалисты считают именно незаконную вырубку древесины. Лесные массивы превратились в голые скалы, а после дождей там произошло обрушение породы и сход селя.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ