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Будущее за ними: дети из Грузии и России объединились и сняли фильм
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Будущее за ними: дети из Грузии и России объединились и сняли фильм 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия прошла премьера короткометражного фильма «Легенда о двух народах», совместно снятого детьми из Грузии и России
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