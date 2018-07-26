Миротворцы из Северной Осетии награждены за службу в годы грузино-югоосетинского конфликта

"Спасибо за то, что в тяжелое время вы встали рядом с нами и защитили не просто Южную Осетию, а всю Осетию — Аланию. Пусть наша земля больше никогда не узнает, что такое война. Это заслуженные награды, которые нашли героев спустя время", — сказал Бибилов.

Церемония награждения проходила в консульстве Южной Осетии во Владикавказе. Из рук Бибилова и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова миротворцы получили медали «За ратный труд во имя мира». Медаль была выпущена к 25-й годовщине начала миротворческой операции в зоне грузино-югоосетинского конфликта.

Как отметил бывший миротворец, капитан милиции в отставке Тамерлан Цомаев, участников из Северной Осетии в миротворческой операции в зоне грузино-осетинского конфликта награждают впервые масштабно и в торжественной обстановке.

Российские миротворцы в Южной Осетии

Российские миротворцы вошли в Южную Осетию 14 июля 1992 года в соответствии с Дагомысским соглашением для урегулирования грузино-югоосетинского конфликта. Вместе с российскими военнослужащими в состав миротворческой миссии вошли североосетинский и грузинский батальоны.

В соответствии с этим же соглашением была сформирована Смешанная контрольная комиссия. Комиссия обеспечивала контроль за прекращением огня, выводом вооруженных формирований, роспуском сил самообороны, режим безопасности в зоне конфликта.