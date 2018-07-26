Анатолий Бибилов наградил более ста миротворцев из Северной Осетии

"Как глава югоосетинского государства хочу, в первую очередь, попросить прощения у североосетинских миротворцев за то, что до сих пор они не были удостоены наград со стороны руководства Южной Осетии. Но, как говорится, награда всегда находит своего героя, и даже спустя 26 лет", — сказал Бибилов.

Он также подчеркнул, что эти награды, в первую очередь, от народа Южной Осетии, который ценит и помнит подвиг миротворцев.

В церемонии также принял участие глава РСО-Алания Вячеслав Битаров , который отметил, что народ Северной и Южной Осетии един.

"Мы один народ — и в радости, и в беде мы всегда рядом, плечом к плечу", — сказал Битаров.

За активное содействие в осуществлении миротворческой операции медали «За ратный труд во имя мира» получили 102 миротворца. Слова благодарности за награды от лица всех присутствовавших выразил бывший миротворец Тамерлан Цомаев.