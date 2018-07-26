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Анатолий Бибилов наградил более ста миротворцев из Северной Осетии
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Анатолий Бибилов наградил более ста миротворцев из Северной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 26 июл — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил госнаграды миротворцам батальона Северной Осетии, которые служили в Южной Осетии с 1992 по 2008 годы. Проходившую во Владикавказе церемонию награждения приурочили к празднованию 26-й годовщины ввода в Южную Осетию трехсторонних Смешанных сил по поддержанию мира, сообщает пресс-служба главы государства.
"Как глава югоосетинского государства хочу, в первую очередь, попросить прощения у североосетинских миротворцев за то, что до сих пор они не были удостоены наград со стороны руководства Южной Осетии. Но, как говорится, награда всегда находит своего героя, и даже спустя 26 лет", — сказал Бибилов.
Он также подчеркнул, что эти награды, в первую очередь, от народа Южной Осетии, который ценит и помнит подвиг миротворцев.
В церемонии также принял участие глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, который отметил, что народ Северной и Южной Осетии един.
"Мы один народ — и в радости, и в беде мы всегда рядом, плечом к плечу", — сказал Битаров.
За активное содействие в осуществлении миротворческой операции медали «За ратный труд во имя мира» получили 102 миротворца. Слова благодарности за награды от лица всех присутствовавших выразил бывший миротворец Тамерлан Цомаев.
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