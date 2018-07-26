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В Армении пытались изнасиловать туристок, но убежали с телефоном
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В Армении пытались изнасиловать туристок, но убежали с телефоном 

Sputnik Азербайджан 2 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 26 июл — Sputnik. На юге Армении — в Сюникской области молодые люди из села Малишка пытались изнасиловать двух иностранных туристок.
Как сообщает Sputnik Армения, об этом пишет сайт криминальных новостей Shamshyan.com.
Отмечается, что ночью 25 июля жители Малишки 32-летний Ваге Григорян и 27-летний Тигран Бабаян приблизительно в 04:20 напали на спящих в палатке туристок А. П и Р. Ш (21 год и 26 лет) и попытались их изнасиловать.
Однако Р. Ш маленьким ножом ранила одного из мужчин в лицо, другой же схватил телефон одной из девушек и убежал.
По факту инцидента в полиции готовятся материалы, назначен ряд экспертиз.
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