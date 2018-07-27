Премьер Грузии назначил С. Субари руководителем направления регионального управления в администрации правительства

Премьер сообщил, что администрация правительства обеспечит максимальное участие правительства в ведении региональной политики. «Исходя из тех целей, которые объявило наше правительство, необходимы новые подходы с точки зрения управления регионом и координации с центральными властями», — добавил М. Бахтадзе.

По оценке премьера-министра, существующая система регионального управления не отвечает на вызовы в регионах. «Компонент региональной политики будет выведен из состава министерства инфраструктуры и перейдет в подчинение администрации правительства. Необходимость этих изменений нам показал опыт. Перевод этой структуры в администрацию правительства обеспечит максимальную вовлеченность и координацию в направлении региональной политики», — отметил М. Бахтадзе.

Напомним, что Созар Субари ранее занимал пост министра по делам беженцев. —0—