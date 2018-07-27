Ещё
Премьер Грузии назначил С. Субари руководителем направления регионального управления в администрации правительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Грузии назначил С. Субари руководителем направления регионального управления в администрации правительства 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Тбилиси, 27 июля /Синьхуа/ — Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в четверг на брифинге представил нового руководителя направления регионального управления в администрации правительства — Созара Субари.
Премьер сообщил, что администрация правительства обеспечит максимальное участие правительства в ведении региональной политики. «Исходя из тех целей, которые объявило наше правительство, необходимы новые подходы с точки зрения управления регионом и координации с центральными властями», — добавил М. Бахтадзе.
По оценке премьера-министра, существующая система регионального управления не отвечает на вызовы в регионах. «Компонент региональной политики будет выведен из состава министерства инфраструктуры и перейдет в подчинение администрации правительства. Необходимость этих изменений нам показал опыт. Перевод этой структуры в администрацию правительства обеспечит максимальную вовлеченность и координацию в направлении региональной политики», — отметил М. Бахтадзе.
Напомним, что Созар Субари ранее занимал пост министра по делам беженцев. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Утверджена кандидатура Т.Рижвадзе на должность председателя правительства Аджарии Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии подал в отставку Экс-президент Армении Р.Кочарян будет допрошен следователями
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»96
Кобзон находится в реанимации99
В Крыму рассказали о крахе Макаревича145
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий753
СМИ узнали о подготовке нового удара США82
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение