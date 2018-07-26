Переднеазиатских леопардов выпустят в Северной Осетии 27 июля

Двух переднеазиатских леопардов из питомника в Сочи выпустят в национальном парке «Алания» в Северной Осетии 27 июля.

«Самец Эльбрус появился на свет в 2016 году, его родителями стали зоопарковская пара Задиг и Андреа. Самка Волна родилась в том же году, в День России — 12 июня, от пары леопардов из дикой природы Алоуса и Черри. Кстати, имя для Волны, ее брата Артека и сестры Багиры выбирали всей страной, на конкурсе «Россия называет», который провел «Центр природы Кавказа», — рассказала о хищниках, которые готовятся к выпуску в дикую природу, гендиректор АНО «Центра природы Кавказа» Рената Шюшайте. Ее слова передаются в сообщении организации.

Хищные кошки в течение двух лет проходили подготовку к жизни в естественной среде в Центре восстановления леопарда на Кавказе, которй расположен в Сочи.