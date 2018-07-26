МИА «Россия сегодня» пригласило журналистов из Осетии в Москву на разговор

Несмотря на высокий статус приглашенных, встречи с парламентариями проходили в неформальной обстановке. Хорошо известный на Кавказе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов , десять лет назад командовавший российской группировкой войск в Абхазии, поделился воспоминаниями о трагических событиях августа 2008 года и затронул вопрос воссоединения Южной Осетии и Северной Осетии — Алании.

Пресс-тур журналистов в МИА Роосия сегодня

"К сожалению, за прошедшее десятилетие никто не сделал выводов из тех событий и их последствий. Формально нет препятствий для того, чтобы Южная Осетия и Северная Осетия — Алания совместно решали любые задачи, в том числе экономические, но для воссоединения сейчас не самые лучшие времена с точки зрения формального оформления", — отметил Шаманов.

Не менее известный в регионе Константин Затулин , первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, стоявший у истоков признания Россией независимости республик, за чашкой чая рассказал о роли России в урегулировании конфликтов на Кавказе и о возможности вступления Абхазии и Южной Осетии в СНГ.

Поговорили и на острые темы, в частности, о том, как происходит приватизация земли и жилья в Абхазии гражданами России.

"В Абхазии распространена точка зрения, что если страна позволит иностранцам распоряжаться землей, однажды утром народ проснется и перестанет быть хозяином своей территории, — отметил Затулин. — Но если российские деньги придут в Абхазию, они только помогут стране развиваться. Развитие любого бизнеса с прибыли, как это делает сейчас Абхазия, — самый медленный путь развития. Инвестиции — вот что является поводом для расцвета курортных регионов".

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обсудил с журналистами процесс признания Абхазии и Южной Осетии другими государствами. Он объяснил, что никем не определен порог, от которого отсчитывается число стран, признавших независимость того или иного государства.

"В мире есть множество, которые работают над расширением признания, суверенитета, государственности, и ни одно из них не должно относиться к категории передовиков или отстающих, — подчеркнул он. — Чем больше времени проходит, тем более очевидно становится для всех, даже для недоброжелателей, что независимость была выбором народов, ни в коем случае не навязанным извне".

Встречи с парламентариями были продолжительными и полезными: как признались журналисты, на родине у них нет возможности задать вопросы политикам такого уровня.

Визит в МИА «Россия сегодня»

Корреспонденты ведущих югоосетинских и абхазских изданий, телеканалов и информационных агентств были также приглашены в международное информационное агентство «Россия сегодня», где познакомились с особенностями работы глобального информагентства.

"МИА «Россия сегодня» стало продюсером пресс-тура, чтобы дать вам возможность встретиться с политиками, которые вам интересны, но с которыми непросто связаться из Осетии или Абхазии, — заявил заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Андрей Благодыренко . — Я думаю, вам будет интересно пройти по зданию агентства, оценить масштабы работы. Это крупнейшее медийное предприятие, где работает порядка трех тысяч человек".

Журналисты высоко оценили организацию пресс-тура и назвали содержательными разговоры с российскими парламентариями.

"Пригласить корреспондентов из кавказских стран в Москву — хорошая идея сама по себе, но ее и воплотили на высоком уровне. Мы получили информацию из первых рук — это очень важно", — сказала Светлана Джиоева, заместитель главного редактора газеты «Северная Осетия».

"Нам было полезно и общение с журналистами других изданий. С югоосетинскими коллегами у нас более тесные взаимоотношения, а вот с коллегами из Абхазии мы только познакомились — продолжила она. — Спасибо большое МИА «Россия сегодня», которое выступило инициатором и организатором пресс-тура. Важно и то, что в ходе встреч в Москве мы вспоминаем о событии государственного масштаба, о «пятидневной войне» и признании независимости наших стран.

Организованный МИА «Россия сегодня» пресс-тур для журналистов Абхазии, Северной Осетии-Алании и Южной Осетии проходил в российской столице с 24 по 26 июля. Приглашенные корреспонденты провели ряд встреч в Госдуме и Совете Федерации.