Россия празднует 1030-летие Крещения Руси 

Для участия в мероприятиях в Москву приезжают представители 10 поместных православных церквей: из Сербии, Грузии, Албании, Польши и других стран. Накануне в столице встречали патриарха Александрийского Феодора Второго. Вечером вместе с главой Русской православной церкви он совершит всенощное бдение. А в Киев по случаю праздника прибыли православные паломники. Сегодня они пройдут крестным ходом от Владимирской горки до Киево-Печёрской лавры. Это памятные места, связанные с Крещением. Ожидается около ста тысяч участников. Все они смогут увидеть святыни, которые привезли в Киев перед праздником. Это мощи князя Владимира, епископа Римского Климента и апостола Андрея.