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Северная Осетия и КБР будут проводить перекрестные дни культуры республик с 2019 года
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Северная Осетия и КБР будут проводить перекрестные дни культуры республик с 2019 года 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июля. /ТАСС/. Главы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии Юрий Коков и Вячеслав Битаров договорились о проведении с 2019 года перекрестных дней культуры республик. Об этом в среду сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.
"С 2019 года Северная Осетия будет проводить дни культуры республики Кабардино-Балкария, а КБР — дни осетинской культуры", — говорится в сообщении.
Битаров на встрече с Коковым во Владикавказе отметил, что перед двумя республиками стоят схожие задачи. «Поэтому взаимный обмен опытом должен носить регулярный характер», — сказал Битаров, которого цитирует пресс-служба.
Также для укрепления взаимосвязей между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией будет создана рабочая группа, которая займется расширением социально-экономических связей между республиками. Возглавят ее председатели правительств Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Таймураз Тускаев и Алий Мусуков.
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