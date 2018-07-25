Северная Осетия и КБР будут проводить перекрестные дни культуры республик с 2019 года 

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июля. /ТАСС/. Главы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии Юрий Коков и Вячеслав Битаров договорились о проведении с 2019 года перекрестных дней культуры республик. Об этом в среду сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.
"С 2019 года Северная Осетия будет проводить дни культуры республики Кабардино-Балкария, а КБР — дни осетинской культуры", — говорится в сообщении.
Битаров на встрече с Коковым во Владикавказе отметил, что перед двумя республиками стоят схожие задачи. «Поэтому взаимный обмен опытом должен носить регулярный характер», — сказал Битаров, которого цитирует пресс-служба.
Также для укрепления взаимосвязей между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией будет создана рабочая группа, которая займется расширением социально-экономических связей между республиками. Возглавят ее председатели правительств Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Таймураз Тускаев и Алий Мусуков.