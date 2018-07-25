Северная Осетия и КБР будут проводить перекрестные дни культуры республик с 2019 года

"С 2019 года Северная Осетия будет проводить дни культуры республики Кабардино-Балкария, а КБР — дни осетинской культуры", — говорится в сообщении.

Битаров на встрече с Коковым во Владикавказе отметил, что перед двумя республиками стоят схожие задачи. «Поэтому взаимный обмен опытом должен носить регулярный характер», — сказал Битаров, которого цитирует пресс-служба.