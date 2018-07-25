Косачев: проблемы между РФ и Абхазией говорят об отношении равных партнеров

"Если бы в наших отношениях было все безоблачно и отношений не было в принципе, это было бы подтверждением того, что Россия на самом деле не относится к Абхазии и Южной Осетии как к равным партнерам. Что она там всем управляет, и все проблемы решает так, как ей нужно. А вот то, что у нас есть проблемы в отношениях, означает, что у нас отношения равных суверенных государств, каждое из которых имеет свои национальные интересы. Свою стратегию государственного развития", — рассказал Косачев на встрече в Совфеде с журналистами из Абхазии и Южной Осетии, организованной МИА «Россия сегодня».

"Проблемы есть. Не то, что я (так) считаю — объективная констатация. Но я в этом не вижу, совершенно точно, никаких оснований для тревоги. Мы любые проблемы в состоянии обсуждать открыто, в состоянии решать к взаимному удовлетворению. Этих проблем уже достаточно много осталось в прошлом", — добавил сенатор.