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Косачев: проблемы между РФ и Абхазией говорят об отношении равных партнеров
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

Косачев: проблемы между РФ и Абхазией говорят об отношении равных партнеров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проблемы в отношениях России с Абхазией и Южной Осетией свидетельствуют о том, что Россия относится к этим республикам как к равноправным партнерам, считает председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
"Если бы в наших отношениях было все безоблачно и отношений не было в принципе, это было бы подтверждением того, что Россия на самом деле не относится к Абхазии и Южной Осетии как к равным партнерам. Что она там всем управляет, и все проблемы решает так, как ей нужно. А вот то, что у нас есть проблемы в отношениях, означает, что у нас отношения равных суверенных государств, каждое из которых имеет свои национальные интересы. Свою стратегию государственного развития", — рассказал Косачев на встрече в Совфеде с журналистами из Абхазии и Южной Осетии, организованной МИА «Россия сегодня».
"Проблемы есть. Не то, что я (так) считаю — объективная констатация. Но я в этом не вижу, совершенно точно, никаких оснований для тревоги. Мы любые проблемы в состоянии обсуждать открыто, в состоянии решать к взаимному удовлетворению. Этих проблем уже достаточно много осталось в прошлом", — добавил сенатор.
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