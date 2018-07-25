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Россия и Армения могут создать совместный Фонд кино
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Россия и Армения могут создать совместный Фонд кино 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия и Армения могут создать Фонд кино для поддержки совместных кинопроектов, сообщил министр культуры Владимир Мединский в среду, чьи слова приводит пресс-служба.
"У нас есть совместные кинопроекты, несколько лет назад вышел фильм «Землетрясение», в этом году — «Спитак», который получил «Серебряного Георгия» за лучшую режиссуру на последнем ММКФ", — сказал Владимир Мединский, подчеркнув, что у двух стран существует достаточно много интересных общих тем, которые могли бы лечь в основу тех или иных лент.
По его словам, фонд с общим капиталом мог бы выступать заказчиком как производства, так и продвижения совместных картин, а механизм его учреждения «может быть очень простым», «без бюрократической надстройки».
"Это может быть некое юридическое лицо, у которого есть директор с армянской и российской стороны и экспертный совет, которые решают, какие проекты поддерживать. Это могут быть как социальные, так и коммерческие ленты", — пояснил Мединский.
Он отметил, что на коммерческие картины фонд мог бы выделять деньги, например, на возвратной основе. Также, по его словам, можно рассмотреть вариант создания частно-государственной организации. «Мы можем не только охватить зрительскую аудиторию России и Армении, но и объединить усилия по продвижению наших картин за рубежом, так как российская и армянская диаспоры в мире достаточно большие», — подчеркнул министр.
Со своей стороны министр культуры Армении Лилит Макунц назвала создание российско-армянского фонда кино хорошей идеей. «Надо понять, какие шаги должны быть предприняты в этом направлении, понять формат и то, какие ресурсы, человеческие и финансовые, нужны», — сказала она, выразив уверенность, что такая организация будет способствовать появлению новых талантливых режиссеров.
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