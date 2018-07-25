Ковитиди: женщинам необходимо объединиться вокруг задач мира

Об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди на встрече с супругой премьер-министра Армении Анной Акопян, которая прошла в рамках визита армянской делегации в Россию

Встреча, в которой приняли участие женщины-политики, состоялась в Государственной Третьяковской галерее. В ходе её были обсуждены вопросы двустороннего культурного сотрудничества и эффективности народной дипломатии.

«Наши народы объединяет общая победа в Великой Отечественной войне, достижения культуры и искусства. В Крыму находятся многие памятники армянской культуры, которые бережно сохраняются крымчанами», — заявила Ольга Ковитиди. Сенатор напомнила, что в 2014 году армянская община Крыма активно поддержала присоединение полуострова к России. Много задачи стоит перед женщинами обеих стран и сегодня. Ольга Ковитиди призвала их «объединиться вокруг задач мира».