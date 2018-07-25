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Ковитиди: женщинам необходимо объединиться вокруг задач мира
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

Ковитиди: женщинам необходимо объединиться вокруг задач мира 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди на встрече с супругой премьер-министра Армении Анной Акопян, которая прошла в рамках визита армянской делегации в Россию.
Встреча, в которой приняли участие женщины-политики, состоялась в Государственной Третьяковской галерее. В ходе её были обсуждены вопросы двустороннего культурного сотрудничества и эффективности народной дипломатии.
«Наши народы объединяет общая победа в Великой Отечественной войне, достижения культуры и искусства. В Крыму находятся многие памятники армянской культуры, которые бережно сохраняются крымчанами», — заявила Ольга Ковитиди. Сенатор напомнила, что в 2014 году армянская община Крыма активно поддержала присоединение полуострова к России. Много задачи стоит перед женщинами обеих стран и сегодня. Ольга Ковитиди призвала их «объединиться вокруг задач мира».
Она также отметила, что ярким подтверждением возможности эффективного сотрудничества всех женщин является Евразийский женский форум, проходящий под патронатом председателя Совфеда Валентины Матвиенко.
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