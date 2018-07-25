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В Грузии возрождают эндемичные породы собак
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

В Грузии возрождают эндемичные породы собак 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Кинолог рассказал о грузинской породе собак — грузинской горной овчарке. Смотрите на видео, как прошла встреча в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
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