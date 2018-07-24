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Роберт Кочарян будет допрошен следователями
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Роберт Кочарян будет допрошен следователями 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Второй президент Армении Роберт Кочарян вернется в страну из-за рубежа 25 июля, и Специальная следственная служба Армении допросит экс-президента на следующий день, передает «Синьхуа».
Специальная следственная служба Армении вызвала Кочаряна на допрос в связи с событиями 2008 года, в результате которых погибло 10 человек.
События после президентских выборов в Армении 2008 года — серия протестов, состоявшихся в Армении после президентских выборов 19 февраля 2008 года. Массовые протесты против нарушений, сопровождавших выборы, были проведены в столице страны Ереване и организованы сторонниками кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 1 военнослужащий, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
В июле 2018 года бывший министр обороны Микаел Арутюнян был объявлен в розыск по обвинению к причастности к расстрелу демонстрантов.
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