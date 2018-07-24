Чавушоглу первый после назначения зарубежный визит совершил в Азербайджан

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил с визитом Баку . Там он встретился со своим коллегой Эльмаром Мамедъяровым, передает телеканал «МИР 24».

На встрече стороны обсудили региональные вопросы. А на итоговой пресс-конференции Чавушоглу подчеркнул, что как только было сформировано турецкое правительство, свой первый зарубежный визит он совершил именно в Азербайджан

В свою очередь, в Баку отметили, что визит Чавушоглу — образец дружбы и партнерства между Азербайджаном и Турцией.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ