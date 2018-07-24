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Чавушоглу первый после назначения зарубежный визит совершил в Азербайджан
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Чавушоглу первый после назначения зарубежный визит совершил в Азербайджан 

Мир24 1 час назад
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил с визитом Баку. Там он встретился со своим коллегой Эльмаром Мамедъяровым, передает телеканал «МИР 24».
На встрече стороны обсудили региональные вопросы. А на итоговой пресс-конференции Чавушоглу подчеркнул, что как только было сформировано турецкое правительство, свой первый зарубежный визит он совершил именно в Азербайджан.
«Стоит отметить, что Реджеп Тайип Эрдоган после избрания президентом также совершил свой первый зарубежный визит в Баку. В скором времени страну посетят председатель парламента Турции и министр национальной обороны», — отметил глава турецкого МИД.
В свою очередь, в Баку отметили, что визит Чавушоглу — образец дружбы и партнерства между Азербайджаном и Турцией.
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