Ещё
Политика Турции в отношении Армении не менялась, заявил Чавушоглу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политика Турции в отношении Армении не менялась, заявил Чавушоглу 

РИА Новости 1 час назад
БАКУ, 24 июл — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что Анкара не изменила политику в отношении Армении и карабахского конфликта.
"Во время саммита НАТО я встретился с Зограбом Мнацаканяном. Я знаком с ним ещё когда он был послом Армении в Совете Европы. Поздравил его и премьер-министра Армении Пашиняна… Наша позиция известна, мы не изменили своей позиции. Известна наша позиция и по Карабаху", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Баку.
Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывший тогда президент Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД Армении подписали в Цюрихе «Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений», которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс; 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.
Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара «не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов».
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам410
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть123
Тяжелобольная Терехова не может говорить23
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой27
Путин дал добро на новый мегамост702
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение