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Курянин стал победителем в Открытом Кубке Азии по пауэрлифтингу
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Курянин стал победителем в Открытом Кубке Азии по пауэрлифтингу 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
20-22 июля в дальневосточном Благовещенске состоялся Открытый Кубок Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму WPC/AWPC. В мероприятии приняли участие около 400 атлетов из России, Азербайджана, Китая, Армении, Монголии и других стран.
Курскую область представлял Абсолютный Чемпион мира, старший тренер атлетического клуба «НОСОРОГ» Игорь Умеренков, который выступил в дисциплине Становая тяга, и финишировал с результатом 300 кг. Он стал победителем в своей весовой категории, а также Абсолютным победителем турнира.
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