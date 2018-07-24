Курянин стал победителем в Открытом Кубке Азии по пауэрлифтингу 

20-22 июля в дальневосточном Благовещенске состоялся Открытый Кубок Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму WPC/AWPC. В мероприятии приняли участие около 400 атлетов из России, Азербайджана, Китая, Армении, Монголии и других стран.
Курскую область представлял Абсолютный Чемпион мира, старший тренер атлетического клуба «НОСОРОГ» Игорь Умеренков, который выступил в дисциплине Становая тяга, и финишировал с результатом 300 кг. Он стал победителем в своей весовой категории, а также Абсолютным победителем турнира.