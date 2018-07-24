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Абхазия и Южная Осетия надежно защищены, считают в Госдуме
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Абхазия и Южная Осетия надежно защищены, считают в Госдуме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Несмотря на то, что гипотетическая опасность для Абхазии и Южной Осетии сохраняется, сегодня они надежно защищены от агрессии, считает глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.
"Опасность, где есть граница, всегда есть. Для этого и границы есть, чтобы минимизировать опасность", — заявил Шаманов на встрече с абхазскими и югоосетинскими журналистами.
В то же время, считает Шаманов, «сегодня Абхазия и Осетия гарантированно защищены от агрессии». «После их признания Россией там расположены российские базы. Я спокоен за стабильность ситуации в этих регионах», — добавил он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.
Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.
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