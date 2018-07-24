Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин награжден орденом Александра Невского

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин . Награда присуждена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность».

Сегодня в портфеле МТРК «Мир» — телеканалы «МИР», «МИР 24», «МИР HD», радио «МИР», информационный портал Mir24.tv, многофункциональная мультимедийная спутниковая система «Мир-Телепорт». Вещание осуществляется в четырех часовых поясах на территории 23 государств ближнего и дальнего зарубежья. Слоган — «Телеканал многих столиц».

Национальные филиалы и представительства телерадиокомпании работают в 9 странах. Только за последние 10 лет аудитория флагманского проекта компании — телеканала «МИР» — выросла в 10 раз. Главный информационный проект Содружества и Грузии объединяет 140-миллионную аудиторию в 13 странах. Первый евразийский информационный телеканал «МИР 24» смотрят более 62 млн человек в 20 государствах. Потенциальная аудитория телеканала «МИР HD» — 15 млн человек в 12 странах. В планах МТРК «Мир» — дальнейшее расширение аудитории и создание новых программ, направленных на объединение жителей стран Содружества и Грузии. Кроме того, к 2022-му году планируется перевести в формат высочайшего качества вещания Ultra HD телеканалы «МИР» и «МИР 24».

Также МТРК «Мир» является координатором и техническим оператором Межгосударственного информационного пула (МИП). Это успешный проект, который реализуется в медийном пространстве стран СНГ уже 10-й год. Сегодня в МИП участвуют 6 стран, 8 государственных и общественных телерадиокомпаний. У участников пула есть возможность рассказать о своей стране с экранов дружественных телеканалов стран СНГ.

Напомним, орден Александра Невского вручают россиянам за особые личные заслуги перед Отечеством, а также зарубежным политическим и общественным деятелям за развитие отношений с РФ. Этот орден — единственная в истории России награда, которая с определенными изменениями вручалась в трех эпохах. Современная награда повторяет царский оригинал, но сегодня это серебряный крест с позолотой, покрытый рубиновой эмалью. Всего за восемь лет им наградили 196 человек.

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