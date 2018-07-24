Маленькая страна рядом с Чемпионатом мира: Абхазия

Матчи Чемпионата мира — 2018 прошли в разных городах России Абхазия , которая находится всего в пяти минутах езды от стадиона «Фишт», расположенного в одном из важнейших российских городов — в городе Сочи , стала на этом турнире жертвой международной политики.

Сирии, Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария. Абхазия, будучи одним из красивейших регионов мира на берегу Черного моря, обладая богатой историей, насчитывающей более тысячи лет, природными красотами и культурой, которую она пытается поддерживать, добровольно вошла в Советский Союз. В процессе распада Советского Союза Абхазия была в числе регионов, провозгласивших свою независимость. Однако грузинское руководство, утверждая, что абхазские земли принадлежат Грузии , напало на Абхазию. Благодаря этому только-только провозгласившая независимость Грузия планировала стать крупной силой на Кавказе. У абхазской стороны не было профессиональной армии. А Грузия, будучи одним из регионов, где находились главные штабы разных родов советских войск, имела в своем распоряжении более 20 тысяч профессиональных военных и значительный запас боеприпасов. Начавшуюся в 1992 году войну выиграла абхазская сторона, не имея своей армии, боеприпасов и, самое главное, поддержки других стран. В числе факторов, обеспечивших победу Абхазии в этой войне, были добровольческие силы, сформированные при участии сторонников антиимпериалистических идей по всему миру, в том числе в Турции Иордании и многих странах Европы, а также черкесов, чеченцев, тюркских народов из таких регионов Кавказа, как Чечня

В 2008 году признала Россия

Никарагуа, Науру, Вануату и После 30 сентября 1993 года, когда Абхазия объявила о своей победе, она подвергалась экономическим и военным атакам. Никто в мире не признал независимости Абхазии, и поэтому было введено экономическое эмбарго. Был запрещен ввоз и вывоз товаров. Грузинское руководство, которое в ходе войны разрушило бомбежками многие больницы, школы и другие здания, тоже продолжало применять экономическое эмбарго под международным давлением. Но Абхазия не сдавалась, она боролась и продолжала сопротивление. Власти Грузии регулярно нападали на Абхазию, в 1999, 2001, 2008 годах. Но в 2008 году, в период правления Саакашвили Грузия, напав на Южную Осетию и Абхазию, на этот раз столкнулась с Россией. Российские танки, дойдя до Тбилиси , противостояли атаке Грузии на эти страны, и Россия вслед за этими событиями признала Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, одна дверь Абхазии в мир открылась. После России Абхазию признали также Венесуэла Тувалу . А несколько месяцев назад Абхазию и Южную Осетию официально признала Сирия в лице президента Башара Асада

Страна, которая живет советским временем

Абхазия — одна из красивейших стран мира, которая славится своей природой и культурой. С другой стороны, в Абхазии до сих пор продолжают жить советская архитектура, опыт, исторические памятники, искусство. Во многих городах страны сохраняют свое присутствие памятники Ленину и мозаики с ним, не изменились с советских времен большие театральные площадки, административные здания, зоны общественного транспорта. Но страна, которая обрела независимость совсем недавно, испытывает проблемы с уходом за этими памятниками. В стране очень остро стоит проблема запущенности сооружений. Большие усилия в направлении сохранения памятников прилагают неправительственные организации и жители страны.

Красота, которой на Чемпионате мира не было видно

Во время подготовки к Чемпионату мира в России в Абхазии была проведена большая работа. Были отменены визы, чтобы приехавшие на Чемпионат мира болельщики могли приехать в Абхазию. Но западные страны опубликовали предупреждения своим болельщикам с призывом не посещать такие регионы, как кавказские республики и Абхазия. И, конечно, обеспокоенные иностранцы не поехали в этот красивый регион, хотя он находится всего в пяти минутах езды от Сочи, одного из городов, где проходили матчи Чемпионата мира. В результате остававшиеся в тени красоты Абхазии были снова утаены западными странами, и эмбарго — продолжилось. Тем не менее некоторые не прислушавшиеся к призывам своих стран болельщики все же посетили в том числе Абхазию и увидели этот исторический край воочию.