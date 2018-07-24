Бацбийцы: какие чеченцы были православными

Существуют разные версии происхождения этого малочисленного народа — некоторые исследователи считают, что бацбийцы пришли в Грузию из Ингушетии , другие этнографы выдвигают версию переселения цова-тушинов из Чечни . В самой же Грузии убеждены, что бацбийцы — это всего лишь ветвь грузинского народа.

Единственные вайнахи-православные

Если принять во внимание возраст древних ингушских православных храмов (Тхаба-Ерды, Алби-Ерды и Таргимского), многочисленных археологических находок (христианские книги, кресты), то можно предположить, что распространение христианства среди вайнахских народов, от которых произошли чеченцы, ингуши и бацбийцы, пришлось на XI — XIII века.

Чеченская топонимика также указывает на христианское прошлое обитателей этих мест — к примеру, название села Кернстне переводится как «Христианское», а Гоьчачга ага — «поляна святого Георгия». Предки вайнахов поддерживали связь с Грузинской Церковью до нашествия Тамерлана, после чего христианизация горцев надолго прекратилась, и эти народы стали тяготеть к языческой культуре.

А в XVII — XVIII веках вайнахи в большинстве своем приняли ислам. Только лишь бацбийцы остались православными и исповедуют эту религию доныне.

На «задворках» Грузии

На сегодняшний день численность бацбийцев (их еще называют цова-тушинами) порядка трех тысяч человек. Они проживают в Тушетии (северо-восточная горная область Грузии), больше всего бацó в селе Земо-Алвани.

У бацбийцев есть свой язык (письменность на нем отсутствует), православные вайнахи также владеют грузинским и русским языками. Этот народ ассимилируется с грузинами, быт и культура бацбийцев во многом напоминают особенности жизни соседнего с ними этноса. Бацбийцы испокон веков скотоводы, летом они пасут стада в горах, а на зиму спускаются в свои селения.

Дружелюбны, но самостоятельны

Бацó стремятся поддерживать связи с исторической родиной — в частности, жители пограничных районов Ингушетии активно контактируют с некоторыми родами бацбийцев. Этот народ старается сохранить свою самостоятельность в пику официальной политике Грузии, направленной на тотальную грузинизацию проживающих в стране этносов. Начало такому «обобществляющему» процессу положил еще Звиад Гамсахурдиа

В свое время бацбийцы имели самоуправление и представляли собой, по сути, средневековое государственное образование. Автономию бацó потеряли в XVI веке, когда кахетинский царь Александр II захватил земли Тушетии. В первой половине ХХ века бацбийцев власти Грузии пытались переселить вглубь Кахетии, в сороковые годы в ходе сталинских репрессий часть бацó высылали с обжитых мест.

Все эти перипетии, а также массовое заселение Тушетии грузинами в 70-х годах ХХ века способствовали постепенной утрате бацбийцами многовековых связей с чеченцами и ингушами.

Чтят религиозные традиции

Тем не менее, исторически-родственное единение чеченцев, ингушей и бацбийцев наблюдается и поныне, хотя различия между вайнахами-мусульманами и вайнахами-христианами в плане соблюдения религиозных обрядов коренным образом отличаются.