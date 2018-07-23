Производители армянского коньяка опасаются переименования напитка

С 1 мая 2018 года в Армении запрещено производить напитки с наименованием «коньяк» и «шампанское». Для этой продукции должны быть выбраны другие названия — например, «бренди». Это ограничение предусмотрено Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Армянские производители пока еще вправе писать слово «коньяк» кириллицей на бутылках, экспортируемых в Россию и другие страны ЕАЭС , однако на рынки ЕС и США республика должна уже поставлять «бренди» ("brandy").

По мнению Сафаряна, вся эта история началась с того, что Ереванский коньячный завод был по дешевке продан французской компании Pernod Ricard, которая задалась целью переименовать «Армянский коньяк», что стало возможным спустя два десятилетия, в соответствии с договором с ЕС.

"Мы еще тогда должны были подумать о создании собственного бренда и не использовать чужие. Мы продаем коньяк 130 лет, а сейчас нас поставили перед фактом, и мы должны изменить наименование", — сказал глава Союза отечественных производителей.

Несколько дней назад экс-премьер Армении Грант Багратян оставил запись на эту тему на своей странице в соцсети Facebook.

"Французы приняли закон о коньяке в 1909 году. А мы производим коньяк с 1887 года. Никто не имел права требовать от нас отказаться от слова «коньяк» или «Армянский коньяк»", — заявил Багратян.

По его мнению, прежние власти Армении согласились на этот пункт в соглашении об ассоциации, чтобы угодить Евросоюзу.

Сафарян согласен с Багратяном, но уверен, что если армянские юристы приложат усилия и на международной арене докажут, с какого года в Армении производится именно коньяк, а не бренди, известный армянский бренд можно будет спасти.

В противном случае армянские производители неизбежно понесут убытки. Чтобы избежать финансовых потерь, предприниматели, с точки зрения эксперта, должны провести широкомасштабные рекламные и информационные акции на российском рынке. Российских потребителей нужно убедить, что, несмотря на изменения в законодательстве, качество напитка осталось прежним.

"Армянский коньяк, изготовленный из армянских сортов винограда, обладает своим неповторимым ароматом, вкусом и уже обрел постоянных покупателей. Думаю, что мы должны сделать хорошую рекламу, чтобы те, кто на протяжении лет пил наш коньяк, поняли, что это — всего лишь изменение названия, но не качества", — сказал Сафарян.

Еще один вариант для сокращения возможных убытков — завоевание китайского рынка.

"Если нам удастся внедрить новый бренд на китайский рынок, то это компенсирует потенциальные потери на традиционных рынках", — считает эксперт.

В Армении есть более десятка производителей коньяка, а свыше 80% экспорта продукции направляется в Россию.

Переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) начались в 2015-ом и завершились в 2017 году. Стороны подписали документ в ноябре прошлого года.

Соглашение включает в себя глубокий политический диалог между Евросоюзом и Арменией, расширение экономического сотрудничества. Кроме того, в документе говорится об обеспечении новых возможностей для партнерства в таких сферах, как энергетика, транспорт, торговля, образование и экология.

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