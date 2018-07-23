Отечественное вино должно вытеснить зарубежного производителя

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев рассказал о необходимости активного продвижения отечественного виноделия. Об этом сообщил сайт EG.RU.

Продавать российские вина планируют на предприятиях общественного питания, самолетах, поездах и других видах наземного транспорта. Также продукция появится в госкомпаниях и органах власти, учреждениях культуры, в том числе и театрах. Таким образом министр надеется вытеснить с внутреннего рынка зарубежных виноделов.

Отмечается, что из-за нехватки виноградников темпы производства отечественных вин низкие. Поэтому количество посадок планируют увеличить в ближайшие несколько лет.