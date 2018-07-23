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Мурат Кумпилов и Рауль Хаджимба возложили цветы к памятнику миротворцам
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Мурат Кумпилов и Рауль Хаджимба возложили цветы к памятнику миротворцам 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Президент Абхазии Рауль Хаджимба возложили цветы к памятнику российским миротворцам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта.
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации выполняли миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 год в составе Коллективных сил по поддержанию мира. За этот период погибли 117 российских воинов-миротворцев. Мемориал в их честь был установлен в г. Сухуме в декабре 2017 года.
Церемонию возложения предварил митинг, посвящённый 100-летию 7-й российской военной базы, которая сегодня дислоцируется в Гудауте и оказывает поддержку народу Абхазии в защите от военных угроз, сохранении мира и стабильности. Выступившие ветераны базы рассказали о славном пути воинского формирования и пожелали своим преемникам достойно нести службу, с честью выполняя поставленные боевые задачи.
Далее делегация Адыгеи и руководство Абхазии возложили цветы и венки к памятнику Неизвестному солдату, где захоронены останки советских воинов, защищавших Кавказ от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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