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«Зачем так делать!?» — видео крещения в Грузии шокировало интернет
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«Зачем так делать!?» — видео крещения в Грузии шокировало интернет 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Телеканал Euronews опубликовал видео с крещением младенцев в одной из грузинских церквей, собрав миллионы просмотров и тысячи комментариев от шокированных людей
Название размещенного ролика гласит: «Это крещение в Грузии вскружит вам голову». И голова, действительно, может пойти кругом.
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На видео священник спокойно держит младенца, чтобы опустить его в воду. Но делает это очень необычно. Священник буквально ежесекундно переворачивает ребенка, окуная его в воду то головой, то ногами.
Ошеломленные происходящим младенцы, которых жизнь явно к такому не готовила, после окончания тряски даже не сразу начинали плакать.
Наверняка было бы страшно оказаться на месте родителей этих малышей, но на видео видно, как спокойно они ведут себя во время таинства крещения. За исключением одной матери, лицо которой в середине ролика говорит само за себя.
Многие пользователи Youtube задавались главным вопросом: «Почему именно так?». Но ответ на него останется загадкой.
"Я был напуган до чертиков, глядя на этих малюток", — пишет пользователь Commander Esskeetit.
"Где мои деньги, Лебовски?", — комментирует пользователь zaid, высмеивая происходящее известной фразой из комедийного фильма.
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Некоторые комментаторы старались успокоить особенно чувствительных и писали им, что это обычная практика, и все дети, слава Богу, живы и здоровы.
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